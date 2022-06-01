Efes Selçuklu Sporcular Ceşme'den Yedi Birincilik ile Döndü - Haberler

"Haydi Spora" ana teması ile 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çeşme'de düzenlenen "16'ncı Yarımada Spor Oyunları"nda Efes Selçuklu sporcular 7 branşta birincilik ve birçok branşta derece kazandı.

23- 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde "Haydi Spora" sloganıyla düzenlenen Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti. Oyunlarda, Basketbol, Futbol, Kros, Mini Voleybol, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Kros, Oryantiring, Satranç, Tenis, Yelken ve Açık Su Yüzme gibi spor branşlarında 900 sporcu 11 dalda mücadele etti.

Uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen Yarımada Spor Oyunları'na 6 farklı branştan 168 Efes Selçuklu sporcu katıldı. Sporcuları Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel uğurladı.

Efes Selçuklu sporcular, Voleybol Branşında Minik Erkeklerde takım olarak 1. ve 2., Minik Kızlarda takım olarak 1. ve 3., Plaj Voleybolu Branşında Yıldız Erkeklerde takım olarak 1. 2. ve 3., Genç Erkeklerde 1.ve 3., Yıldız Kızlarda 2. ve 3., Satranç branşında İlkokullar arasında takım olarak 2., Ortaokullar arasında takım olarak 2'ncilik kazanırken yine satranç branşında Berra Sertoğlu ferdi olarak 1'incilik kazandı.

Kros Yıldız Erkek Takım 1'inciliği, Kros Yıldız Kız Takım 3'üncülüğü, Kros Yıldız Erkeklerde Ali Akçura ferdi olarak 1'inciliği, Kros Yıldız Kızlarda ferdi olarak Bahar Semiz 1'inciliği, Melda Karakaş ise ferdi olarak ikinciliği elde ettiler. Futbolda Yıldız Takım 2'nciliği, Masa Tenisinde Arda Yılmaz 2'nciliği elde etti.

ANKA / Yerel