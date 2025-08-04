Efeler'de Esnaflara Sahtecilik ve Hırsızlık Uyarısı

Efeler'de Esnaflara Sahtecilik ve Hırsızlık Uyarısı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma, esnaflara sahtecilik ve hırsızlık konularında yapılan bilgilendirme ile önleyici asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Esnaflara bu tür olaylarla ilgili taktikler ve örnekler sunularak dikkatli olmaları istendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflara sahtecilik ve hırsızlık konularında uyarılarda bulundu.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler Dalama Mahallesi'nde kurulan semt pazarında önleyici asayiş uygulaması yapılarak esnaflara parada sahtecilik, hırsızlık ve benzeri olaylarda kullanılan taktik ve teknikler ile örnek olaylar hakkında bilgilendirme yapıldı. Meydana gelebilecek bu tür olaylar hakkında hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi talep edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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