Edremit Ticaret Odası'ndan Halk Eğitim Merkezine Ziyaret
Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Genel Sekreter Recep Akgün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz ile mesleki eğitimler ve iş birliği imkanlarını değerlendirerek bölge ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Genel Sekreter Recep Akgün, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz'i ziyaret etti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Genel Sekreter Recep Akgün ile birlikte Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette mesleki gelişim alanında verilecek eğitimler konusunda iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede, bölge ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
