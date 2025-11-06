Edremit Ticaret Odası'ndan Halk Eğitim Merkezine Ziyaret

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Genel Sekreter Recep Akgün, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz'i ziyaret etti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Genel Sekreter Recep Akgün ile birlikte Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette mesleki gelişim alanında verilecek eğitimler konusunda iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede, bölge ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR