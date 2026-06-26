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Edremit'te market tabelası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Edremit'te market tabelası devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir markete ait tabela devrildi. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir markete ait tabelanın devrilmesi paniğe neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markete ait tabela henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle devrildi. Devrilen tabela, market önünde park halinde bulunan araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Görgü tanıkları, totemin devrildiği sırada bölgede yaya bulunmamasının büyük bir faciayı önlediğini ifade etti. Olay anına ait görüntüler ise yaşanabilmesi muhtemel bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Totemin devrilme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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