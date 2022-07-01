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Edremit Belediyesi'ne Yeni İş Makinesi

ANKA - Yerel
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Edremit Belediyesi'ne Yeni İş Makinesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Edremit Belediyesi’ne bir adet iş makinesi hibe edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Edremit Belediyesi'ne bir adet iş makinesi hibe edildi.

Edremit Belediyesi araç ve makine filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye öz kaynakları ile birçok araç ve iş makinası alan Edremit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün talebi üzerine bakanlık tarafından hibe olarak bir adet iş makinesini daha belediye bünyesine kazandırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan kazıcı ve yükleyici özelliği bulunan iş makinesi bakanlık yetkilileri tarafından Edremit Belediyesi'ne teslim edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, araç ve makine filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün talebi üzerine, yaptığımız girişimler sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe yolu ile yeni iş makinesini araç ve makine filomuza ekledik. Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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