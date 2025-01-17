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Edirne Ulus Pazarı'nda Bulgar Müşteri Eksikliği Durgunluk Yarattı

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Bulgaristan'daki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Bulgar müşterilerin Ulus Pazarı'na gelmemesi, pazardaki ticareti olumsuz etkiledi. Esnaf, bu durumun işlerini büyük oranda azalttığını ifade etti.

(EDİRNE) - Bulgaristan'daki kar yağışı ve soğuk hava Bulgarların yoğun rağbet gösterdiği Ulus Pazarı'nı olumsuz etkiledi. Bulgarların bu hafta gelmemesi üzerine Ulus Pazarı'na ilgi az oldu. Pazarcı esnafı Sadık Avundu, "Bulgar varsa piyasa var, Bulgar yoksa buranın piyasası yok. Özü bu, saat öğlen oldu ben iki müşteriye mal sattım. Sabah 5'te geldim. Başka müşteri yok" dedi.

Kur farkından dolayı Bulgarlar, alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor. Bulgarlar ülkelerindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bu hafta Ulus Pazarı'na rağbet göstermedi. Pazarcı esnafı işlerinin az olmasından şikayet ederken bazı esnaflar ise tezgah bile açmadı.

"Şu andaki durum oldukça sakin"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Barış Atkoşan, şunları kaydetti:

"Edirne Ulus Pazarı'ndaki son durum şu an itibarıyla özellikle Bulgar müşterilerimiz hava koşullarından, kar yağışından dolayı bugün Edirne'ye gelemediler. Pazarımızda ciddi bir sakinlik söz konusu, soğuk hava bizim yerli müşterimizi de etkiliyor. İnsanlar aşırı soğuklarda dışarı çıkmayı tercih etmiyorlar. Bunun birkaç hafta sonra düzeleceğini öngörüyoruz. Şu andaki durum oldukça sakin. Bulgarların Noel kutlamaları bize nazaran daha uzun sürebiliyor. Şubat başı gibi Ulus Pazarı'nın eski hareketli günlerine kavuşacağını öngörüyoruz."

"İki müşteriye mal sattım"

Pazarcı esnafı Sadık Avundu da "Şu sıra cuma pazarı, gayet sakin. Her yıl böyle oluyor ama bu yıl biraz daha durgun. Muhtemelen bir ay daha piyasa pek olmaz. Zaten boş kalan yerlerden de pazarın zayıf olduğu görülüyordur. Dışarıdan gelen arkadaşlar masrafı çıkarmakta zorluk çekiyor. Mazot, yer kiraları bayağı tutuyor. Bulgar varsa piyasa var, Bulgar yoksa buranın piyasası yok. Özü bu, saat öğlen oldu ben iki müşteriye mal sattım. Sabah 5'te geldim. Başka müşteri yok" diye konuştu.

Edirne Ulus Pazarı'nda Bulgar Müşteri Eksikliği Durgunluk Yarattı
Kaynak: ANKA / Yerel
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