Edirne'de Tava Ciğerin Porsiyonu 420 Lira Olacak: "Fiyatların Artacağı Duyuldukça Sakatatçısı, Kasabı Zam Yapıyor"

(EDİRNE) - Edirne'de esnaf, tava ciğere zam haberlerinin sakatat fiyatını da artıracağını belirtti. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, tarifeler çıktıkça kasapların zam yaptıklarını, kendilerinin de "makul seviyelerde mecburi zam geçişi uygulayacaklarını" söyledi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yıldan itibaren tava ciğerin porsiyon satış fiyatının 420 lira olacağını açıkladı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, tava ciğer satış fiyatına zam geleceğinin duyuldukça sakatatçı ve kasapların da ciğere zam yaptığını söyledi.

Ciğerci esnafı Kazım Gilan ise şu anda sakatat ciğerin kilosunu 650 liraya aldıklarını, zam haberiyle sakatat kilogram satış fiyatının 750-800 liraya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

İmrak, şunları kaydetti:

"Ekim ayında ticaret odasından 420 liralık tarife çıktığını öğrendik. Buna istinaden Odalar Birliği Başkanımız Kemal Cingöz'ün açıklamasıyla yeni yılda da Lokantalar Odasından fiyatların entegre edilerek 420 liraya çıkacağını duyduk. Belki fiyat konusunda bekleyen esnaf arkadaşlarımız vardır. Ama bizim her iki işletme olarak fiyat politikamız 45 yıldır aynı. Biz hiçbir zaman tarifede ciğer satmadık. Bu saatten sonra da satmayacağız. Bizim şu anda aldığımız hiçbir ürüne herhangi bir zam gelmedi. Tarifeler çıktıkça fiyatların artacağı duyuldukça sakatatçısı, kasabı yavaş yavaş bize zam yapıyor maalesef. Bu zamlar geldikçe biz de gelen zamma istinaden belirli ölçülerde makul seviyelerde mecburi bir zam geçişi uygulayacağız."

"Durum kritik"

Esnaf Kazım Gilan da şunları söyledi:

"420 lira ocak ayı itibariyle fiyat listesi çıkıyor. Satışa başlıyoruz ama sadece 420 liraya satıp da sakatat ciğeri nasıl alabiliriz düşüncesi şimdiden başladı. Şu anda 650 liraya ciğeri alıyoruz. Biz bu fiyata başladığımızda sakatat ciğerin fiyatı 750 veya 800 liraya çıkar. Girdiğimiz kapıdan çok zor çıkarız. Nasıl yaparız? Şu anda iyi değil desek yeridir. Kritik durumlar ve günler başlıyor."

Vatandaş Erkan Özarslan ise "Vatandaşın artık fiyat algısı kayboldu. Ciğer 420'ye değil, 820'ye de çıksa herhalde kimse bir şey diyemez. Algı kayboldu. O yüzden çok şaşırmıyoruz. Keşke zam gelmese. Maaşlarımıza zam gelmesin, ciğere de zam gelmesin" diye konuştu.