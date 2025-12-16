Haberler

Emekliler Edirne'de Faturalarını Yaktı... Edirne Emekliler Derneği Başkanı Yaz: "Ödediğimiz Primlerin Karşılığını Talep Ediyoruz"

Edirne Emekliler Derneği, hayat pahalılığına dikkat çekmek için yaptığı basın açıklamasında faturalarını yakarak 'İnsanca yaşamak istiyoruz' dediler. Dernek başkanı, emeklilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne'de emekliler, "İnsanca yaşamak istiyoruz" pankartı önünde faturalarını yaktı. Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, "Yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığı olan ücretleri talep ediyoruz. Ödediğimiz primlerin yıllarca kötü yönetilmesinden, başka alanlarda kaynak olarak kullanılmasından bizler sorumlu değiliz" dedi.

Edirne Emekliler Derneği, hayat pahalılığına karşı Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. "İnsanca yaşamak istiyoruz" pankartı açan emekliler, protesto amacıyla faturalarını yaktı.

Edirne Emekliler Derneği Başkanı Yaz, yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:

"Edirne emekli oranına göre en çok emeklinin yaşadığı iller sıralamasında ilk 5'te yer almaktadır. Yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığı olan ücretleri talep ediyoruz. Ödediğimiz primlerin yıllarca kötü yönetilmesinden, başka alanlarda kaynak olarak kullanılmasından bizler sorumlu değiliz. Aksine mağduruz. Yakın tarihli örnek olarak işsizlik fonunun işsizlere değil, büyük bölümün amacı dışında iş verenlere kaynak olarak aktarıldığını biliyoruz. 5 kişilik bir aile 3 öğün sadece çay simitle karnını doyursa 15 bin 750 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira, geriye kalan bin 131 lirayla geçinmek zorunda.

"Çalışanlara verilen seyyanen zam, güncel haliyle düzenlenerek emeklilere de verilmelidir"

Çalışanlara verilen seyyanen zam, güncel haliyle düzenlenerek biz emeklilere de verilmelidir. İntibak yasası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönük olarak faizi ile birlikte ödenmelidir. 3600 ek göstergedeki haksızlıklardan emeklilerimiz de mağdur olmuştur, giderilmelidir. Muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli, taban maaş uygulaması kaldırılmalıdır. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılarak ödenmelidir. İşçi ve kamu çalışanlarına verilen sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir. Aylık bağlama oranlarının en az yüzde 70 yükseltilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
