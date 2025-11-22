Haberler

Edirne'de Çoban Bulmak Artık Mümkün Değil

Güncelleme:
Edirne'nin köylerinde sürü sahipleri, aylık 50 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulmakta zorluk çekiyor. Genç nüfusun şehirleşme nedeniyle köyleri terk etmesi, hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Edirne'de sürü sahipleri aylık 50 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulmakta zorluk çekiyorlar.

Edirne'nin köylerinde şehirleşmenin artması ve genç nüfusun artmasıyla birlikte sürü sahipleri çoban bulamaz hale geldi. Aylık 50 bin lira maaş verilen çobanların çeşitli isteklerini kabul eden sürü sahipleri yine çoban bulmakta zorluk çekiyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Köyü Muhtarı Caner Yankaya, "Köylerde çoban sıkıntısı yaşanmaya başladı. Asgari ücrete çalışacak çoban bulmak hayal oldu. Şu an 40 - 50 bin lira arasında ödeme yapılıyor, hayvan sayısı artınca fiyatta artıyor" açıklamasında bulundu.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Çoban maaşında 50 bin lira üst limit ama hayvan sayısı fazlaysa bu 50 bin liranın üstüne çıkabilir. Son yıllarda yüksek miktarda paralar da verilse çoban bulmak zor" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
