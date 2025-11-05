Haberler

Edirne'de Ayçiçeği Üretiminde Kuraklık Etkisiyle Denge Değişiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklık nedeniyle ayçiçeği veriminde düşüş yaşandığını ve üreticilerin bu yıl buğday, arpa ve kanola ekimine yöneldiğini açıkladı. Ayçiçeği ekim alanlarının kışlık ürünlere kaydığı belirtildi.

(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeği veriminde kuraklıktan kaynaklı verim düşüşü nedeniyle üreticilerin bu yıl buğday, arpa ve kanola ekimine yöneldiğini söyledi. Arabacı, "Ayçiçeği ekim alanlarındaki denge bu sene değişecek. Ayçiçeği üreticilerinin bir kısmı buğday bir kısmı arpa bir kısmı da kanalo ekimi yapıyor" dedi.

Edirne'de ayçiçeği üretiminde kuraklık nedeniyle 2 yıldır ciddi verim kayıpları yaşandığını ifade eden Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaşanan yaz kuraklığı sebebiyle üreticilerin ayçiçeği yerine kışlık ürünler ekmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Ayçiçeği ekiliş alanlarının arpa, buğday ve kanolaya kaydığını belirten Arabacı, 3 ürününün üretiminde Edirne'de artış beklediklerini ifade etti. Arabacı, şu açıklamalarda bulundu:

"Üreticiler bu yıl buğday, arpa ve kanola ekimine yöneldi. Ayçiçeği ekim alanlarındaki denge bu sene değişecek. Ayçiçeği üreticilerinin bir kısmı buğday bir kısmı arpa bir kısmı da kanalo ekimi yapıyor. İki sene üst üste buğday ekildiğinde üçüncü sene buğday ekme şansınız yok. ya ayçiçeği ekeceksiniz ya da arpa ekeceksiniz. Arpa da nöbetleşe ekime giriyor. Arpa ekimi önceki yıllara göre çoğaldı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.