Edirne'de Ayçiçeği Üretiminde Kuraklık Etkisiyle Denge Değişiyor

(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeği veriminde kuraklıktan kaynaklı verim düşüşü nedeniyle üreticilerin bu yıl buğday, arpa ve kanola ekimine yöneldiğini söyledi. Arabacı, "Ayçiçeği ekim alanlarındaki denge bu sene değişecek. Ayçiçeği üreticilerinin bir kısmı buğday bir kısmı arpa bir kısmı da kanalo ekimi yapıyor" dedi.

Edirne'de ayçiçeği üretiminde kuraklık nedeniyle 2 yıldır ciddi verim kayıpları yaşandığını ifade eden Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaşanan yaz kuraklığı sebebiyle üreticilerin ayçiçeği yerine kışlık ürünler ekmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Ayçiçeği ekiliş alanlarının arpa, buğday ve kanolaya kaydığını belirten Arabacı, 3 ürününün üretiminde Edirne'de artış beklediklerini ifade etti. Arabacı, şu açıklamalarda bulundu:

"Üreticiler bu yıl buğday, arpa ve kanola ekimine yöneldi. Ayçiçeği ekim alanlarındaki denge bu sene değişecek. Ayçiçeği üreticilerinin bir kısmı buğday bir kısmı arpa bir kısmı da kanalo ekimi yapıyor. İki sene üst üste buğday ekildiğinde üçüncü sene buğday ekme şansınız yok. ya ayçiçeği ekeceksiniz ya da arpa ekeceksiniz. Arpa da nöbetleşe ekime giriyor. Arpa ekimi önceki yıllara göre çoğaldı."