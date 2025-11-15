Haberler

Edirne Cumartesi Pazarı'nda Bulgar Turist Yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de her hafta kurulan Cumartesi Pazarında, kur farkı avantajı nedeniyle Bulgar turistler yoğun şekilde alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü. Turistlerin artışı, ekonomik canlanmaya katkıda bulundu.

(EDİRNE) - Edirne'de her hafta kurulan Cumartesi pazarında Bulgar turist yoğunluğu yaşandı. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, pazarı hareketlendirdi. Esnaf Habil Mert, "Ocak ayından Eylül ayına kadar işlerimiz zayıftı. Daha yeni açılmaya başladı" dedi.

Edirne'de çarşı ve pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Kur farkı avantajı dolayısıyla Edirne'yi tercih eden Bulgar turistler, Cumartesi Pazarı'na akın etti. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, pazar esnafının yüzünü güldürdü.

Esnaf Habil Mert, Bulgar turist yoğunluğunun Edirne'deki esnafa faydalı olduğunu söyledi. Esnaf Türker Tulga da Romanya'dan alışveriş için turistlerin geldiğini ifade etti.

"Esnaf olarak memnunuz"

Esnaf Habil Mert, şunları kaydetti:

"Biz esnaf olarak memnunuz. Ocak ayından eylül ayına kadar işlerimiz zayıftı. Daha yeni açılmaya başladı. Bu süreçte epey sıkışmıştık ama şimdi hamdolsun işlerimiz biraz daha açıldı. Bunun hem bize hem Edirne'deki genel tüm esnafa faydalı olduğunu düşünüyorum. Genel ülke bütçesine de katkısı olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder diye umuyorum."

"Müşterilerimizin sayısında bir artış var"

Esnaf Türker Tulga, şunları söyledi:

"Burada sadece Bulgaristan'dan değil, Romanya'dan ve Yunanistan'dan da müşterilerimiz geliyor. Belli aralıklarla bu potansiyelin çoğalması, azalması gündeme geliyor. Yıl başına yaklaşan bugünlerde Bulgar ve Romanyalı müşterilerimizin sayısında bir artış var. Yazın bayağı durgun bir dönem geçirdik. Esnaf olarak bayağı zorlu günler atlattık. Bir çoğumuz borçlarla sezonu geçirdik. Ama şu anda pazar hareketlendi. Çok şükür ekmeğimizi alıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.