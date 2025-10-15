Ebru Yaraş'ın Ev Yapımı Reçelleri Menteşe Pazarı'nda Dikkat Çekiyor

Menteşe Kapalı Pazaryeri'nde manavlık yapan Ebru Yaraş, patlıcandan acı bibere kadar 25 çeşit ev yapımı reçeliyle pazaryerinde dikkat çekiyor. Tamamen katkısız hazırlanan reçeller, hem lezzeti hem de özgün tatlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Ebru Yaraş, kendi elleriyle yaptığı onlarca çeşit reçelle pazaryerinin en renkli tezgahlarından birini oluşturuyor. "Mevsimi gelen her meyveden reçel yaparım" diyen Yaraş, hem emeğiyle hem de farklı tatlarla dikkat çekiyor. Menteşe Kapalı Pazaryeri'ndeki tezgahında satış yapan Ebru Yaraş, 20-25 çeşit reçelin her zaman tezgahında olduğunu söyledi. Patlıcan, incir, karpuz kabuğu, acı biber gibi alışılmışın dışında tatlar büyük ilgi görüyor. Ebru Yaraş, küçük kavanozları 200 TL, büyük kavanozları ise 350 TL'den satıyor. Tamamı ev yapımı olan reçellerini katkı maddesi kullanmadan hazırladığını belirten Yaraş, "Benim reçellerim, sadece tatlı değil; mevsimin özünü taşıyor" dedi. - MUĞLA