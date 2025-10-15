Haberler

Ebru Yaraş'ın Ev Yapımı Reçelleri Menteşe Pazarı'nda Dikkat Çekiyor

Ebru Yaraş'ın Ev Yapımı Reçelleri Menteşe Pazarı'nda Dikkat Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Kapalı Pazaryeri'nde manavlık yapan Ebru Yaraş, 25 çeşit ev yapımı reçeliyle pazaryerinin en renkli tezgahını oluşturuyor. Katkı maddesi kullanmadan hazırladığı özgün tatlarla dikkat çeken Yaraş, mevsimi gelen her meyveden reçel yapıyor.

Menteşe Kapalı Pazaryeri'nde manavlık yapan Ebru Yaraş, patlıcandan acı bibere kadar 25 çeşit ev yapımı reçeliyle pazaryerinde dikkat çekiyor. Tamamen katkısız hazırlanan reçeller, hem lezzeti hem de özgün tatlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Ebru Yaraş, kendi elleriyle yaptığı onlarca çeşit reçelle pazaryerinin en renkli tezgahlarından birini oluşturuyor. "Mevsimi gelen her meyveden reçel yaparım" diyen Yaraş, hem emeğiyle hem de farklı tatlarla dikkat çekiyor. Menteşe Kapalı Pazaryeri'ndeki tezgahında satış yapan Ebru Yaraş, 20-25 çeşit reçelin her zaman tezgahında olduğunu söyledi. Patlıcan, incir, karpuz kabuğu, acı biber gibi alışılmışın dışında tatlar büyük ilgi görüyor. Ebru Yaraş, küçük kavanozları 200 TL, büyük kavanozları ise 350 TL'den satıyor. Tamamı ev yapımı olan reçellerini katkı maddesi kullanmadan hazırladığını belirten Yaraş, "Benim reçellerim, sadece tatlı değil; mevsimin özünü taşıyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
'Büşra'yı ölü buldum' dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı

"Büşra'yı ölü buldum" dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.