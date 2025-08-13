Düzce Yurtları Yeni Döneme Hazırlanıyor

Düzce'de yurtlar, yeni öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla bakım ve onarım sürecinden geçiyor. Vali Yardımcısı Osman Demir, yurtlardaki çalışmaları yerinde inceledi ve öğrencilere güvenli ortam sağlama vurgusu yaptı.

Düzce'de yurtlar yeni döneme hazırlanıyor. Bu kapsamda, Vali Yardımcısı Osman Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Zahidül Kevseri, Konuralp ve Mahpeyker Sultan Yurtlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen incelemelerde, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Demir, öğrencilere daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmak adına sürdürülen bakım-onarım faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Yurtlardaki yenileme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, hedefin öğrencilerin yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlamasını sağlamak olduğu ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
