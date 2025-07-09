Düzce Valisi Selçuk Aslan, Fabrika Ziyaretleriyle İstihdama Destek Veriyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Fabrika Ziyaretleriyle İstihdama Destek Veriyor
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin ekonomisine katkı sağlayan fabrikaları ziyaret ederek istihdam ve ihracat konularında yöneticilere teşekkür etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin ekonomisi ve istihdamına katkı veren fabrikaları ziyaret ediyor.

Vali Selçuk Aslan, ziyaretleri kapsamında asma tavan üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu. Firma sahibi Mehmet Laçin'den yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Vali Aslan, üretim hattında da incelemelerde bulunarak ihracat ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı yöneticilere teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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