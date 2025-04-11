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Düzce Üniversitesi ve İŞKUR'dan İşgücü Uyum Programı İşbirliği

Düzce Üniversitesi ve İŞKUR'dan İşgücü Uyum Programı İşbirliği
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Düzce Üniversitesi, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işsizler için işgücü piyasasına geçişi destekleyecek bir İşgücü Uyum Programı sözleşmesi imzaladı. Program kapsamında 100 kişilik kontenjan ile çeşitli mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

Düzce Üniversitesi, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İşgücü Uyum Programı Yüklenici Sözleşmesi imzaladı.

İşgücü Uyum Programı; özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere, işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlar olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda imzalanan sözleşme ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, çevre bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, belirli süre ve ücret karşılığında İŞKUR İşgücü Uyum Programı uygulanacak.

100 kişilik kontenjan sayısının belirlendiği programda, "İş Sağlığı ve Güvenliği, Bağımlılıkla Mücadele, İş Ahlakı, Motivasyon ve Stres Yönetimi, Kişiler Arası İlişkiler ve Etkili İletişim, Finansal Okuryazarlık ile İŞKUR ve İşgücü Uyum Programı Tanıtımı" gibi meslek edindirmeye hazırlık eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri de verilecek.

İşgücü Uyum Programı'na başvurular, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilecek. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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