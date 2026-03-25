Sektörle yüz yüze programı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİDES projesi kapsamında, Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sektörle Yüz Yüze 3' programı sona erdi. Öğrenciler, sektördeki güncel uygulamalar hakkında bilgi aldı ve sektör temsilcileriyle etkileşimde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Topluluğu tarafından düzenlenen "Sektörle Yüz Yüze 3" programı başarıyla tamamlandı.

Program süresince öğrenciler, sigortacılık ve sosyal güvenlik sektöründeki güncel uygulamalar, mesleki süreçler ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirildi. Katılımcılar, sektör temsilcileriyle birebir etkileşimde bulunarak iş dünyasının işleyişi ve çalışma koşulları hakkında deneyim kazanma imkanı buldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda, sektöre dair vaka çalışmaları ve interaktif tartışmalar yapıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı. Böylece katılımcıların mesleki bilgi ve farkındalıkları artırıldı, kariyer planlamalarına katkı sağlandı. Programın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sektörle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalaması ve teorik bilgilerini pratikle pekiştirmesi hedeflendi. Eğitim ve deneyim odaklı bu etkinliğin, öğrencilerin kariyer yolculuğunda önemli bir adım olduğu ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
