Düzce Üniversitesi'nde Down Sendromu Günü Kutlandı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar için düzenlenen, "Renkli Dünyalar: Geleneksel Oyunlar" başlıklı şenlik büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Spor Salonu'nda etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Down sendromlu çocukların sosyal etkileşimlerini artırmak, geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli geleneksel oyunlar oynanarak çocukların hem eğlenmeleri hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Rektör Sözbir, etkinliğe aktif olarak katılım sağlayarak, çocuklarla birlikte geleneksel oyunlar oynadı ve eğlenceli aktivitelerde yer alarak onların mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla birebir ilgilenerek onlarla vakit geçiren Nedim Sözbir, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturmak adına çok değerli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar için yüz boyama, ip atlama, sandalye kapmaca gibi çeşitli oyunlar yer alırken, geleneksel oyunlarla bütünleşmiş bu özel gün, down sendromlu çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu.

Çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlayan ve renkli anlara sahne olan etkinlik, çocukların yüzlerindeki tebessüm ve öğretmenlerinin memnuniyetiyle sona erdi. - DÜZCE