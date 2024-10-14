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Düzce Üniversitesi ile TB Sewtech Turkey Otomotiv Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Düzce Üniversitesi ile TB Sewtech Turkey Otomotiv Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Düzce Üniversitesi, TB Sewtech Turkey Otomotiv ile yapılan protokol sayesinde öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunacak. İmza töreni Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve TB Sewtech Başkanı Utku Tekgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi, TB Sewtech Turkey Otomotiv ile "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü, Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, TB Sewtech Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına ise Başkan Utku Tekgül imzaladı. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında imzalanan protokol ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini firmada yapabilmesine imkan sağlanıyor.

Rektör Nedim Sözbir, iş birliği protokolünün her iki kuruma hayırlı olmasını temenni etti. Üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini dile getiren Sözbir, bu kapsamda öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgiyi sanayi kuruluşlarında uygulamaya dökmelerine imkan sağlayan iş birliği protokollerini hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi Ekonomi Rektör Eğitim Yerel

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