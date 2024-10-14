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Düzce Üniversiteli Hemşirelerden Proje Destek Talebi

Düzce Üniversiteli Hemşirelerden Proje Destek Talebi
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Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören hemşirelerin kurduğu Genç Hemşireler Topluluğu, projelerini hayata geçirmek için Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan destek aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören hemşirelerin kurduğu Genç Hemşireler Topluluğu'nun hazırladığı projeleri hayata geçirmek için Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan destek istedi.

Düzce'ye çeşitli şehirlerden gelerek okumaya gelen Düzce Üniversitesi öğrencileri, gelecek kariyerleri ile ilgili planlamalarına da önem veriyor. Bu çerçevede hemşirelik bölümü öğrencilerinin kurduğu Genç Hemşireler Topluluğu çeşitli projeler üretti. Bu projeleri hayata geçirmek isteyen öğrenciler hazırladıkları projeleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya aktardı. Projelerini hayata geçirmek istediklerini dile getiren öğrencilere İl Müdürü Yazıcı tam destek verme sözü vererek, projeler hakkında yol haritası çizildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi İsa Yazıcı Gençlik Sağlık Eğitim Yerel Spor

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