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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Ayın Personelleri Belli Oldu

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak amacıyla İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından başlatılan uygulamayla ayın başarılı personelleri belirlendi. Özlem İlmaz, İdris Albayrak, Muharrem Kıdık, Kadriye Korkmaz ve Emre Akbal ayın personelleri seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ayın personelleri belli oldu. Özlem İlmaz, İdris Albayrak, Muharrem Kıdık, Kadriye Korkmaz ve Emre Akbal ayın personelleri seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak, personeli daha özverili çalışmaya teşvik etmek amacıyla İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından başlatılan uygulamayla ayın başarılı personelleri belirlendi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede Necla Pekolcay Yurdu yurt yönetim memuru görevi yapan Özlem İlmaz, Necla Pekolcay Yurdunda güvenlik görevi olan İdris Albayrak, Raziye Begüm Sultan Yurdunda iklimlendirme görevi yapan Muharrem Kıdık, Mahpeyker Sultan Yurdunda görev yapan Kadriye Korkmaz ve Spor Uzmanı olarak görev yapan Emre Akbal ayın en başarılı personelleri seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Biz her ay ayın personeli olarak başarılı arkadaşlarımızı seçiyoruz. Onları seçmemizin sebebi göstermiş oldukları üstün gayret ve işlerindeki özveridir. Biz de bundan dolayı arkadaşlarımızı ayın personelleri seçtik" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsa Yazıcı Gençlik Düzce Spor Yerel Spor Güncel Haberler

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