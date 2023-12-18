Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü Genç Kariyer Akademisi düzenliyor

Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik düzenlenen Genç Kariyer Akademisi'nde gençler, alanında uzman kişiler tarafından bilgilendiriliyor. Programda, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Vali Selçuk Aslan ve bir firmanın Genel Müdürü Metehan Öztoprak konuşmacı olarak yer aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Genç Kariyer Akademisinde gençler alanında uzman kişiler tarafından bilgilendiriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, işlerinde tecrübeli isimleri gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan Genç Kariyer Akademisi'nde ilk oturum Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü yerel yönetimler sunumu ile başladı. Özlü, "Gençken aldığım bir öğüt ile sizlere de sesleniyorum, ne olursanız olun ama en iyisi siz olun" dedi.

İkinci oturum da Vali Selçuk Aslan, üniversiteli gençlerle kariyer planlamaları hakkında kişisel tecrübelerini paylaşarak, sorularını yanıtladı.

Üçüncü ve son oturum ise özel bir firmanın Genel Müdürü Metehan Öztoprak, ARGE sunumu ile gerçekleştirildi.

Genç Kariyer Akademisi programı Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'nın hediye takdimiyle son buldu. - DÜZCE