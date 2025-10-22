Düzce Gençlik Merkezlerinde Eğitimler Devam Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki Gençlik Merkezlerinde birçok branşta eğitimler devam ediyor.

Düzce'de Gençlik Merkezlerinde eğitimler sürüyor. Gençler okullardan arta kalan zamanlarını istedikleri etkinliklerle değerlendiriyor. Merkezlerde Kur'an-ı Kerim, resim, ebru, İngilizce kursları veriliyor. - DÜZCE