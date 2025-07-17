Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulu Eğitimi Başladı

Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulu Eğitimi Başladı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Yaz Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek düzenlenen eğitimleri inceledi. Yaz okulunun gençlerin manevi gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Merkezinde düzenlenen Yaz Okulu'nu gezdi öğrencilerle sohbet etti.

İl Müdürü İsa Yazıcı, Kur'an-ı Kerim, Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ve İlmihal dersleri başta olmak üzere yaz okulu kapsamında yürütülen eğitimleri yerinde inceleyerek öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet etti.

Gençlerin yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmeleri için düzenlenen bu atölyelerin önemine dikkat çeken Yazıcı, programların manevi gelişim açısından da kıymetli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulu, dolu dolu içeriğiyle yaz boyunca devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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