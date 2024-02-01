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Düzce Gençlik Merkezi Gençleri Düzce Adliyesini Gezdi

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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençleri, lise okul temsilcileriyle birlikte Düzce Adliyesini ziyaret ederek işleyişleri ve genel bölümleri hakkında bilgi aldılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençleri lise okul temsilcileriyle birlikte Düzce Adliyesini gezerek işleyiş ile ilgili bilgiler aldılar.

Gençler kurumları tanıyor. Gençlik merkezi gençleri, lise okul temsilcileriyle Düzce Adliyesini ziyaret ederek işleyişleri ve genel bölümleri hakkında bilgi edindiler. Gençler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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