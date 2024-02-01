Düzce Gençlik Merkezi Gençleri Düzce Adliyesini Gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençleri lise okul temsilcileriyle birlikte Düzce Adliyesini gezerek işleyiş ile ilgili bilgiler aldılar.

Gençler kurumları tanıyor. Gençlik merkezi gençleri, lise okul temsilcileriyle Düzce Adliyesini ziyaret ederek işleyişleri ve genel bölümleri hakkında bilgi edindiler. Gençler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE