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Düzce'de Üretime Katkı Sağlayan Firmalara Ziyaret

Düzce'de Üretime Katkı Sağlayan Firmalara Ziyaret
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İŞKUR Genel Müdürlüğü 'Emek varsa umut var, alın teri kutsaldır' mottosu ile Düzce'de üretim yapan firmaları ziyaret ederek istihdam ve üretimin önemine dikkat çekiyor. Ziyaretler sırasında işçilerin sosyal ve maddi imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Düzce'de üretime ve istihdama katkıda bulunan firmalar ziyaret ediliyor, Sürdürülebilir Kalkınmaya Sahadan Destek sağlanıyor.

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından "Emek varsa umut var, alın teri kutsaldır" mottolarıyla Türkiye'nin kalkınmasına, üretimine ve istihdamına katkı sağlayan işçi ve işveren ziyaretleri yapılıyor. Düzce İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu tarafından üretime ve istihdama katkı sağlayan işçi ve işverenlere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Ziyaretlerde ülke üretimine katkıda bulunan işçi ve işverenlerin her daim yanlarında olduğu vurgulanıyor. Sorunlara ortak çözüm yolları bulmayı, Türkiye'nin daha kaliteli ve sürdürülebilir bir noktaya ulaşmasını ve dünya piyasasıyla rekabet gücünün arttırılmasını ve işçilerin sosyal ve maddi imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Emek varsa umut var, alın teri kutsaldır" mottolarıyla Düzce'de de üretim ve istihdama yönelik çalışmalar devam ederken firmalarda ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Düzce'de faaliyet gösteren Volta Motor Sanayi firması, Acar ve Köroğlu tarafından ziyaret etti. Ziyaretlerde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Kadın istihdamında ülke ortalaması üzerinde bulunan Düzce'de özellikle kadın işçilere yönelik yeni projeler geliştiren firma yetkililerine de teşekkür edildi.

Volta Motor İnsan Kaynakları Müdürü Umut Özüş, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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