Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Düzce'de Su Sayaçları İçin Soğuk Hava Uyarısı

Düzce'de Su Sayaçları İçin Soğuk Hava Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser, havaların soğumasıyla su sayaçlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Keser, açıkta kalan su tesisatlarının izole edilmesi gerektiğini vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser, havaların geceleri soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceğini belirtilerek, vatandaşları uyardı.

Yoğun kar yağışı sonrası, Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser, su sayacı ve tesisatlarının korunması için vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada özellikle gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bu günlerde su sayaçları ve tesisatları 'ayaz' tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bülent Keser, eksi değerlere düşen hava sıcaklığında, açıkta kalan su sayaçları ve tesisatın soğuktan etkilenerek hasar gördüğü ve sayaçların donarak kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekerek "Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerekir" dedi.

Buz tutmuş su sayacına ateş yakarak müdahale edilmemesi gerektiğini, doğalgazın sessiz ve sinsi tehlike olduğunu söyleyen Keser, doğalgaz ve kombi tesisatlarına yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi gerektiğini. Kurallara uyulduğunda doğalgazın en güvenli yakıt olduğunu kaydeden Keser, bacaların düzenli kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini belirterek, cihaz bakımlarının her yıl yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
img

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi bir konuda öve öve bitiremedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.