Düzce'de Ortaokul Öğrencilerine Eğlenceli Oyunlar
Düzce'de 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında, ortaokul öğrencileri eğlenceli oyunlarla bir araya geldi. Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler keyifli vakit geçirdi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri eğlenceli oyunlarla buluşturuldu.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte yürütülen "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, Gençlik Merkezi'nin oyunları 100. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Eğlenceli oyunların oynandığı programda ortaokul öğrencileri doyasıya eğlendi. - DÜZCE
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