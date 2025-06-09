Düzce'de Mısır Üreticilerine Doğal Afet Sigortası Duyurusu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mısır üreticisine doğal afetlere karşı ürünlerini güvence altına alabilmeleri için son başvuru tarihinin 10 Haziran 2025 olduğu bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 üretim sezonunda dane ve silajlık mısır üretimi yapan çiftçilere yönelik TARSİM sigortası bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerin doğal afetlere karşı ürünlerini güvence altına alabilmeleri için son başvuru tarihinin 10 Haziran 2025 olduğu hatırlatıldı. Mısır sigortası kapsamında, TARSİM poliçeleri ile üreticiler; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzu zararı, taşıt çarpması ve geyik zararı gibi birçok riske karşı koruma altına alınabiliyor.

Devlet desteği ile yüzde 50 prim indirimi

Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Sigorta poliçelerinde primin yüzde 50'si devlet destekli olarak karşılanıyor. Böylece çiftçiler, daha düşük maliyetle ürünlerini teminat altına alma imkanına sahip oluyor. Çiftçiler, TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri ve köy muhtarlıkları üzerinden bilgilendirme ve yönlendirme desteği sağlamaya devam etmektedir. İl genelinde mısır üretimi yapan tüm çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına sigorta başvurularını son güne bırakmamaları önemle duyurulur" denildi. - DÜZCE