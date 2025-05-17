Düzce'de Mera Islah Çalışmaları Tamamlandı, Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Düzce'de Mera Islah Çalışmaları Tamamlandı, Açılış Töreni Gerçekleştirildi
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ıslah edilen Küçükahmetler ve Hacıahmetler köyü meralarının açılışı yapıldı. Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin hayvancılık potansiyelini ve mera ıslah çalışmalarını vurguladı. Ayrıca, ödül töreni ile başarılı çiftçiler taçlandırıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları tamamlanan Küçükahmetler ve Hacıahmetler köyü meralarının açılışı yapıldı. Başarılı çiftçilere yönelik ödül töreni de düzenlendi.

Mera açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin sanayi kimliğinin yanında güçlü bir tarım ve hayvancılık potansiyeline de sahip olduğunu vurguladı. İlde 52 bin civarında büyükbaş, 18 bin civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu belirten Aslan, hayvancılıkta en büyük girdi olan kaba yemin yaklaşık üçte birinin meralardan karşılandığını ifade etti. Selçuk Aslan, "Bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Meralarımızın yüzde 65'i ıslah edilmiş durumda. Bugüne kadar 90 milyon TL'yi aşan bir kaynak meralarımızın ıslahı için kullanıldı. Ancak bu alanların sürdürülebilirliği, çiftçilerimizin dikkatli ve özenli kullanımı ile mümkündür" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, meraların yem maliyetlerini azaltmadaki rolüne dikkat çekerek, "Bu mera yaklaşık 250 bin TL maliyetle ıslah edildi. Ancak son 20 yılda Düzce'de mera ıslahına aktarılan toplam kaynak günümüz değeriyle 90 milyon TL'yi buldu. Bu rakam, şehrimizin tarım ve hayvancılıktaki gücünün de bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Meramız da yarışmalarımız da çok güzel. Fidelerin, ürünlerin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise yaptığı konuşmada, il genelinde 20 bin 170 dekar mera alanı bulunduğunu ve 2004 yılından bu yana 38 köy ve mahallede toplam 12 bin 400 dekar alanda Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Mera Islah ve Amenajman Projeleri'nin tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 90 milyon TL'lik bakanlık kaynağının kullanıldığını aktaran Uzun, açılışı yapılan Küçükahmetler ve Hacıahmetler köylerine ait 115 dekarlık meranın 250 bin TL bütçeyle ıslah edildiğini belirtti. Islah kapsamında ot temizliği, sıvat kurulumu, ihata işlemleri ve otlatma planı uygulandığını ifade eden İl Müdürü Uzun, meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımının hayvancılığın geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Program kapsamında "En Güzel Buzağı Yarışması" ile "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" bilgi yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi. Dereceye giren çiftçilere ödülleri takdim edilerek üretime katkıları taçlandırıldı. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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