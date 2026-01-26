Haberler

Gençlere dini bilgiler aktarıldı

Gençlere dini bilgiler aktarıldı
Güncelleme:
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen manevi etkinlikte öğrenciler ve gönüllü gençler bir araya gelerek dini ve manevi konularda paylaşımlarda bulundu. Program, samimi bir atmosferde gerçekleşti ve gençlerin soruları yanıtlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen manevi etkinlikte öğrenciler ve gönüllü gençler bir araya geldi. Samimi atmosferde gerçekleşen programda dini ve manevi konularda paylaşımlar yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen manevi etkinlikte, öğrenciler ve gönüllü gençler bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda katılımcılara dini ve manevi konularda bilgilendirmelerde bulunulurken, değerler eğitimi kapsamında paylaşımlar yapıldı. Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte gençlerin soruları yanıtlandı, karşılıklı sohbetlerle program zenginleştirildi. Manevi etkinliğin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Program, gençlerin manevi gelişimine katkı sunan bu tür faaliyetlerin devam edeceği mesajıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
