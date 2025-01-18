Düzce'de Kuraş Dünya Şampiyonu Ayşenaz Tosun'a Tebrik Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Kuraş Dünya Şampiyonası'nda başarı gösteren Ayşenaz Tosun'u makamında ağırlayıp tebrik etti.

Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Kuraş Branşı Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 3.sü olarak büyük bir başarıya imza atan Ayşenaz Tosun'u ve başarıda önemli payı bulunan annesi Nezaket Tosun'u, ayrıca bu başarının mimarlarından olan antrenör Nermin Alayıldız'ı makamında kabul etti. Ziyaret sırasında duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Çiğdem Acar, "Bu anlamlı ziyaretten duyduğum gurur ve mutluluğu tarif etmem mümkün değil. Ülkemizin ve milletimizin binbir emekle yetişen evlatlarının, her zaman eşsiz başarılarını ve güzel günlerini görmeyi diliyorum" dedi.

Acar, ayrıca Türkiye'de sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla kurulan Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin gururu olan Ayşenaz Tosun'a ve fedakar annesi Nezaket Tosun'a da teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - DÜZCE