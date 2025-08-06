Düzce'de Kırsal Kalkınma Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

Düzce'de Kırsal Kalkınma Hibe Sözleşmeleri İmzalandı
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Düzce'de, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gümüşova ve Yığılca ilçelerinde fındık işleme tesislerine yönelik toplam 32 milyon 851 bin TL'lik hibe sözleşmeleri imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, bu tür yatırımların kırsalda üretim yapan işletmelerin gücünü artıracağını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kırsal kalkınma hibe sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Gümüşova ve Yığılca ilçelerinde faaliyet gösteren iki işletmenin fındık işleme tesislerinde teknolojik yenileme ve modernizasyon projeleri onaylandı. Bu kapsamda, toplam 32 milyon 851 bin TL tutarındaki yatırımlar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hibe sözleşmeleri imzalandı. Gümüşova ve Yığılca'da hayata geçirecekleri projelerle, tesislerinde modern üretim altyapısına kavuşacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Kırsalda üretim yapan işletmelerimizin güçlenmesi ve rekabet gücünün artması için bu tür yatırımlar büyük önem taşıyor. Kırsal kalkınma desteklerimiz hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bu yatırımların modern üretim teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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