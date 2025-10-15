Düzce'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık üretimini tehdit eden Kahverengi Kokarca kışlak mücadelesiyle devam ediyor.

Düzce'de fındık üretimini tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla köylerde başlatılan 2025 yılı kışlak mücadelesiyle sürüyor. Zararlının kış aylarında barındığı metruk bina, ardiye, samanlık ve depolarda yoğun ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Köy bazında gerçekleştirilen çalışmalar, İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin koordinasyonunda ve muhtarların desteğiyle sürdürülüyor. Düzce genelinde yaklaşık 632 bin dekar fındık alanı bulunduğunu belirten İl Müdürü Esra Uzun, kışlak mücadelesinin zararlının popülasyonunu azaltmada kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak "Kahverengi kokarca ile mücadele, sadece üretim döneminde değil, yıl boyunca devam eden bir süreçtir. İl Müdürlüğümüzün desteğiyle muhtarlarımızın öncülüğünde köylerde başlatılan 2025 yılı kışlak mücadelesi kapsamında metruk yapılar, depolar ve samanlıklar ilaçlanmaktadır. Bu çalışmalarla zararlının kış aylarında barınma alanlarını ortadan kaldırarak popülasyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Emeği geçen tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

2024–2025 yılları arasında yürütülen mücadele kapsamında; 450 kişiye bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi verilerek belge düzenlendiği, 110 farklı lokasyonda 35 bin adet Samurai arısı salımı yapıldığı, 65 adet feromon tuzağı arazide aktif şekilde kullanılmaya başlandığı, bin 88 toplantı ile 12 bin kişi bilgilendirildiği, 2024 sonundan 2025'in ilk aylarına kadar 60 bin 350 noktada ilaçlama yapıldığı bildirildi.

Ayrıca Düzce İl Özel İdaresi bütçesinden biyosidal ürün, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden sağlığı ilacı, bitki koruma ürünü, feromon, tuzak ve koruyucu malzeme temin edildi açıklandı. - DÜZCE