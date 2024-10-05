Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Düzce'de Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 'Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli' tanıtıldı. Toplantıya katılan yetkililer, sürdürülebilir tarımsal üretim planlaması ile hayvancılıkta verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Düzce'de Tarımsal Üretim Planı Kapsamında "Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak ülkemiz tarım sektöründe kayıtlılığı, sürdürülebilirliği, verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayan "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar her konuda tarımsal üretim planlaması kaynakların etkin ve planlı kullanılmasının zorunluluğunu ortaya koyuyor.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, Düzce İl Müdürü Esra Uzun, tarımla ilgili sektör temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve teknik personelin katıldığı toplantı yapıldı.

İl Müdürü Esra Uzun desteklerin hayvancılık faaliyetlerini güçlendireceğini belirterek "Burada, ilimizin hayvancılığına katkı sağlayacak yeni destekleme modelini anlatmak üzere bir araya geldik. Dünya genelinde hızla artan nüfus, iklim değişiklikleri ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretimde sürdürülebilir ve verimli planlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Bakanlığımızın yeni destekleme modelleri, üreticilerimizi daha güçlü kılacak, üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. İlimizde de bu desteklerin hayvancılık faaliyetlerini güçlendireceğine inanıyorum. Üreticilerimizle birlikte adım attığımız bu yolda, kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak hem gıda güvenliğini sağlayacak hem de ekonomimize katkı sunacağız. Bakanlığımızın yeni destekleme modelinin ilimiz hayvancılığına ivme kazandırmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ise "Bu yeni hayvancılık desteklemelerinin İlimizde hayvancılık yapan üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Daire Başkanı Fatih Ersoy "Hayvancılıkta Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrasında Daire Başkanı Fatih Ersoy ve İl Müdürü Esra Uzun, STK ve üreticilerden gelen soruları cevapladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title