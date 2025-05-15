Düzce'de Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi

Düzce'de Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Müdürü İsa Yazıcı'nın konuşmasıyla devam eden etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Düzce'de Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

19 Mayıs'ın 106'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdürü İsa Yazıcı'nın konuşmasıyla devam etti.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 106. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Şehrin ortasında korkutan görüntü! Görenler hemen telefona sarıldı

Şehrin ortasında korkutan görüntü! Görenler hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.