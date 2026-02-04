Haberler

Kış kulübünde resim etkinliği

Kış kulübünde resim etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte Düzce'deki gençler, sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılar, duygularını renklerle tuvallere yansıttı ve sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı buldu.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde gençlerin katılımıyla resim etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar duygu ve düşüncelerini renkler aracılığıyla tuvallere yansıttı. Sanatla iç içe geçen etkinlik süresince gençler fikirlerini ortaya koyma fırsatı buldu hem de keyifli ve verimli vakit geçirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen resim etkinliği, gençlerin estetik bakış açılarını geliştirmelerine ve sosyal etkileşimlerini artırmalarına katkı sağladı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler beğeni toplarken, gençlerin sanata olan ilgisi memnuniyetle karşılandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen sanat etkinliklerinin gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, programların farklı branşlarda devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu