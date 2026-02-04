Kış kulübünde resim etkinliği

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde gençlerin katılımıyla resim etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar duygu ve düşüncelerini renkler aracılığıyla tuvallere yansıttı. Sanatla iç içe geçen etkinlik süresince gençler fikirlerini ortaya koyma fırsatı buldu hem de keyifli ve verimli vakit geçirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen resim etkinliği, gençlerin estetik bakış açılarını geliştirmelerine ve sosyal etkileşimlerini artırmalarına katkı sağladı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler beğeni toplarken, gençlerin sanata olan ilgisi memnuniyetle karşılandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen sanat etkinliklerinin gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, programların farklı branşlarda devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE