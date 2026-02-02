Haberler

Ebru sanatıyla renkli buluşma

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte gençler, ebru sanatı ile tanışarak özgün eserler ortaya koydular. Ebru sanatının tarihi ve teknikleri hakkında bilgilendirildiler, hem sanatsal becerilerini geliştirdiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Kış Kulübü faaliyetleri kapsamında, merkezde gençlere yönelik ebru sanatı etkinliği düzenlendi.

Geleneksel Türk sanatları arasında önemli bir yere sahip olan ebru sanatını yakından tanıma fırsatı bulan gençler, suyun ve renklerin uyumunu keşfederek kendi özgün çalışmalarını ortaya koydu. Alanında yetkin eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ebru sanatının tarihçesi, kullanılan malzemeler ve uygulama teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik süresince gençler hem sanatsal becerilerini geliştirdi hem de keyifli ve verimli vakit geçirdi. Ortaya çıkan birbirinden renkli ve özgün eserler, katılımcılardan büyük beğeni topladı. GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerle, gençlerin geleneksel sanatlara olan ilgisinin artırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Programların önümüzdeki süreçte de farklı etkinliklerle devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
