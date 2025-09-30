Haberler

Düzce'de Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Düzce'de Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sezonu boyunca biçerdöver kontrolleri yaparak üreticilerin dane kaybını en aza indirmeyi ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, anız yakılmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunuluyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de üreticilerin emeğinin karşılığını en verimli şekilde alabilmesi için biçerdöver kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Üreticilerin emeğinin karşılığını en verimli şekilde alabilmesi için biçerdöver kontrolleri aralıksız sürdürülüyor. Biçerdöver ayarlarının denetlenmesiyle dane kaybının en aza indirilmesi, ürün kalitesinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Hasat sürecinde ayrıca çiftçilere anız yakmama konusunda uyarılar yapılıyor. Anızın yakılmasının toprağın verimliliğini düşürdüğü, canlı yaşamına zarar verdiği ve hava kirliliğine yol açtığı vurgulanarak üreticiler duyarlı olmaya davet ediliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Biçerdöver kontrolleri ile dane kayıplarını en aza indirmeyi, üreticilerimizin emeklerini korumayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda anız yakılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyoruz. Toprağımızı, havamızı ve çevremizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin alın terini korumak ve çevreyi geleceğe taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte. - DÜZCE

