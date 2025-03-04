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Düzce Atletik Spor Kulübü Çeyrek Finale Yükseldi

Düzce Atletik Spor Kulübü Çeyrek Finale Yükseldi
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Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Ligi'nde çeyrek finale yükselen Düzce Atletik Spor Kulübü sporcuları, Vali Selçuk Aslan tarafından kabul edildi. Vali Aslan, sporculara İstanbul Üniversitesi ile oynayacakları çeyrek final maçı için başarılar dilerken, sporseverleri maça davet etti.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadınlar Bölgesel Liginde mücadele eden ve çeyrek finale yükselen Düzce Atletik Spor Kulübü sporcularını Vali Selçuk Aslan ağırladı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Atletik Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve sporcularını kabul etti. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde Antalya'daki Son 16 turu maçında büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükselen Düzce Atletik Spor Kulübü sporcuları, 5 Mart saat 16.00'da Düzce Bahçeşehir Merkez Spor Kompleksi'nde İstanbul Üniversitesi ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması için başarılar dileyen Vali Aslan, sporseverleri bu önemli maçta takımımızı desteklemeye davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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