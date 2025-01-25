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Dubai Çikolatası Çılgınlığı Devam Ediyor: Yeni Ürünler Piyasada

Dubai Çikolatası Çılgınlığı Devam Ediyor: Yeni Ürünler Piyasada
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Sosyal medyada başlayan ve Türkiye'de hızla yayılan Dubai çikolatası çılgınlığı, birçok pastanenin Dubai kurabiyesi, yaş pastası ve magnoliası üretmesine yol açtı. Dubai çikolatasının kilosu 2000 liranın üzerinde olurken, yeni ürünlerin de ilgi gördüğü bildirildi.

Aylardır adeta bir tüketim çılgınlığına dönüşen "Dubai çikolatası" halen popülerliğini korurken birçok pastane Dubai kurabiyesi, yaş pastası ve hatta magnoliasını bile üretmeye başladı.

Sosyal medyada başlayan "Dubai çikolatası" çılgınlığı, dünyanın birçok ülkesi kadar Türkiye'de de hızla yayıldı. Özellikle gençler arasında tüketimi artan ve genellikle "zenginlik" göstergesi olarak nitelendirilen Dubai çikolatası, öyle yoğun talep gördü ki hızla merdiven altına bile indi. Kaliteli ve kalitesiz çeşitleri pastane ve marketler kadar internette de satılmaya başlandı. Kilosu halen 2 bin liranın üzerinde olan Dubai çikolatası popülerliğini koruyor.

Adı Dubai olunca fiyatı 400 lira arttı

"Dubai çılgınlığı ne zaman son bulur" diye düşünülürken şimdi de Dubai kurabiyesi, yaş pastası ve magnoliası üretildi. Özellikle Dubai kurabiyesi, çikolatası kadar ilgi görüyor.

Bursa'da bir pastanenin sahibi İsmail Genç, son günlerde kurabiyenin çikolatasından daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Dubai kurabiyesinin içinde Antep fıstığı, tahin ve kadayıf bulunduğunu dile getiren Genç, "Dubai çikolatasından sonra bunlar ilgi görüyor. Yaş pastası ve Dubai magnoliası da var. Kurabiyenin kilosu bin lira. İlgi gayet güzel. Çikolatasının kilosu 2 bin liranın üzerinde. Normal kuru pastalar 600 liradan satılıyor. Dubai kurabiyesinin içeriği daha zengin olunca fiyatı bin lira" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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