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DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu 10. Yılını Kutladı

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu 10. Yılını Kutladı
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Erzurum'da faaliyet gösteren DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, 10. yıl dönümünü moral yemeği ile kutladı. Grup üyeleri, ulusal ve uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadı.

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, moral yemeğinde bir araya gelerek 10 yıldır sürekli olarak Erzurum'u ulusal ve uluslararası arenada temsil etmenin gururunu hep birlikte kutladılar.

Erzurum'da atletizm sporuna hizmet veren ve 10 yılı aşkın süredir takım halinde ulusal ve uluslararası arenada yapılan maraton ve yarı maraton yarışlarına katılan Palandöken Masterlar Koşu Grubu, DSİ Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde moral yemeğinde bir araya geldi. Bünyesinde bir çok meslek grubu ve iş dünyasından ismi barındıran DSİ Masterlar Koşu Grubu 10 yıldır sürekli olarak Erzurum'u ulusal ve uluslararası yarışlarda temsil etme gururunu yaşadılar.

Kendimizi sporun evrenselliğinin içinde bulduk

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu Genel Koordinatörü Hikmet Maraşlı'nın "Bu ekip 10 yıldır birlikte koşuyor" sözleri üzerine bir açıklama yapan ERVAK Başkanı ve Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyesi Erdel Güzel, "Hangi on yıldan bahsediyoruz. Biz 1980'lerden sonra bu işe başladık. İşten siyasetten uzak sporun evrenselliğinin içinde bulduk kendimizi. En renkli sayfamız bu birliktelik hatıralarımız oldu. Gençlerimize örnek olduk. Ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehrimizden başka kentlere giden grup üyelerimize de sağlık sıhhat ve spor dolu günler diliyorum. Ekibimizin maskotu Yusuf oldu. En genç üyemiz Yusuf bizim en büyük moral kaynağımız" dedi.

Oğuzhan Yavuz'a teşekkür ettiler

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, DSİ Spor Salonu ve Sosyal tesislerin kapılarını kendilerine açan DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ile Emrullah Önalan da moral yemeğinde birer konuşma yaptı.

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu Genel Koordinatörü Hikmet Maraşlı ise gecede bir teşekkür konuşması yaparak, "Bu akşam bölge müdürümüz Oğuzhan Yavuz'un da destekleriyle moral yemeğinde bir araya gelerek 10'uncu yılımızı geride bırakmanın gururunu yaşadık. Yemeğe iştirak eden koşu grubumuzun üyelerine ve ailelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Gecenin sonunda DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu'na sponsorluk desteği veren firmalara plaket verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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