DPÜ Öğrencileri Şehitleri Anmak İçin Yürüyüş Gerçekleştirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri vatan uğrunda canlarını feda eden şehitleri anmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin önünde buluşan onlarca öğrenci, ellerindeki Türk bayraklarıyla buradan Rektörlüğe hareket etti. Dumlupınar Anıtı önünde son bulan yürüyüşün arından öğrenciler anıt önüne fotoğrafları konan şehitler için çiçekler bıraktılar.

Yürüyüş, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi. - KÜTAHYA