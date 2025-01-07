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Domaniç'te Tarih, Kültür ve Sanat Çalıştayı Düzenlendi

Domaniç'te Tarih, Kültür ve Sanat Çalıştayı Düzenlendi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda, Domaniç'in sosyolojik, sanatsal, ekonomik ve kültürel durumu ele alındı. Etkinlikte uluslararası bir 'Yörük Kurultayı' önerisi gündeme geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Domaniç Tarih, Kültür ve Sanat Çalıştayı", ilçenin geleceğini etkileyecek önemli fikirlerin ortaya çıkmasına sahne oldu.

Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cantürk Caner'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Domaniç'in tanıtım videosu, halk oyunları ve okçuluk gösterileriyle renklendirilen programda, ilçenin sosyolojik, sanatsal, ekonomik ve kültürel durumları masaya yatırıldı.

Çalıştay kapsamında ilçede tur düzenleyen Özlem ve Murat Toker çifti, atlarıyla protokol üyelerine eşlik ederek katılımcıları Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'na kadar ulaştırdı. Program, okul önünde kurulan stantlarda Domaniç fotoğrafları, resim sergileri ve kadın kooperatifinin ürünlerinden oluşan sergilerle devam etti. Osman Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Domaniç Türküleri şöleni, hikaye anlatımları ve farklı oturumlarla ilçenin kültürel dokusu zenginleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çalıştay sonunda yaptığı konuşmada, Domaniç'te uluslararası bir "Yörük Kurultayı" düzenlenmesi önerisini sundu. Kızıltoprak, böyle bir etkinliğin hem tarihi canlandıracağını hem de ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Çalıştay, okçuluk gösterileri ve geleneksel Özbek pilavı ikramıyla sona erdi. Program boyunca ortaya konulan fikirlerin, Domaniç'in sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına yön vereceği düşünülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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