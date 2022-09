Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi eser niteliğindeki avize ve şamdanlara özel bakım

İSTANBUL - Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan 166 yıllık avize ve şamdanların temizlik ve bakımı 6 kişilik uzman avize ekibi tarafından periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Büyük bir titizlik ve dikkat gerektiren bakım sırasında avizelerde bulunan kristal parçalar özenle teker teker elden geçirilerek gelecek nesillere aktarılıyor.

Milli Saraylar Başkanlığı'na ait koleksiyonlar arasında özel bir yere sahip olan ve aydınlatma işlevlerinin yanı sıra muhteşem görüntüleriyle mekanlara ayrı bir değer katan avize ve şamdanlar, saray ve kasırları adeta aydınlatma müzesi haline getiriyor. Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan 166 yıllık olan ve tarihe ışık tutan aydınlatma araçlarının bakım ve restorasyonları, Milli Saraylar'ın 6 kişilik uzman avize ekibi tarafından yapılıyor. Periyodik olarak gerçekleşen çalışmalar şu sıralar Dolmabahçe Sarayı'nın Harem Bölümü'nde devam ediyor. Harem'in en görkemli mekanı Mavi Salon'un 166 yıllık kristal şamdanları, teker teker elden geçirilerek gelecek nesillere aktarılıyor.

"Bakımlarımız periyodik olarak devam ediyor"

Bakımların 6 kişilik uzman ekip tarafından periyodik olarak devam ettiğini kaydeden Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin, "Şu an Dolmabahçe Sarayı'nda Mavi Salon'da bulunmaktayız. Mavi Salon bir nevi haremin tören salonudur. Padişah bayramlaşmayı muayede salonunda gerçekleştirdikten sonra halife merdivenlerinden çıkarak Mavi Salon'a gelir ve bu salonda harem halkıyla bayramlaşırdı. Aynı zamanda bu salonda valide sultan da yabancı devlet konuklarının eşlerini kabul ederdi. Bu anlamda çok önemli bir salonda bulunuyoruz. Haliyle de böyle önemli bir salon çok önemli eserlerle tefriş edilmiştir. Bunlardan bir kısmı da aydınlatma araçlarıdır. Şu an salonda ortada asılı bulunan aydınlatma aracı avizemiz Fransız Bakara menşeili bir avizedir ve Fransız Bakara kristalleriyle imal edilmiş, çok özel bir örnektir. Şu an Avize Atölyesi'nde çalışan 6 kişilik uzman bir ekip olan arkadaşlarımız tarafından bakımı ve temizliği yapılan şamdanlar ise o dönemin en önemli kristal üreticilerinden olan İngilizlerin bir firması Osler firmasına ait şamdanlardır. Avize Atölyesi 6 kişiden oluşan bir ekiptir ve bütün Milli Saraylar'a bağlı saray, kasır, köşklerdeki her türlü aydınlatma araçlarının bakımlarını, temizliğini, restorasyonunu, elektrik tesisatını ve tel bakımlarını yapmaktadır. Ekibimiz bütün kristal avize ve şamdanların hem yüzey temizliğini yaparlar. Bunu yapmak için de avizeleri tek tek sökerler. Bu işlem çok kolay bir işlem değildir. Bakıldığında kolaymış gibi görünebilir ama bu bir lego gibi çok fazla parçaya sahiptir. Bunların her birini tek tek söktüğünüz yere takmak zorundasınız. Çünkü bunların hepsi el işçiliğidir. Her bir parça farklı ölçüde olabilir. Onun için onların hepsini yerli yerine takmak gerçekten meşakkatli ve uzmanlık isteyen bir iştir. Ekip arkadaşlarımız da bu işleri başarıyla yapmaktalar şu anda. Bu bakımlar periyodik olarak yapılıyor. Bütün saraylarımızda bu tür eserlerimiz olduğu için belli bir sırayla periyodik olarak bakımlarımız devam ediyor" dedi.