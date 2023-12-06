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Dolandırıcılık Mağdurlarına Psikolojik Destek Önemli

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Son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karışan ve mağduriyet yaşayan vatandaşların psikolojik durumlarına ilişkin Prof. Dr. Sevcan Karakoç açıklamalarda bulundu. Karakoç, hazır, çalışmadan ve emek harcamadan para kazanma yollarından vatandaşların uzak durması gerektiğini ifade ederek, 'Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Çünkü ekonomik çöküntü bazı kişilerde intihara dahi yol açabilir' dedi.

İSTANBUL (İHA) – Son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karışan ve mağduriyet yaşayan vatandaşların psikolojik durumlarına ilişkin Prof. Dr. Sevcan Karakoç açıklamalarda bulundu. Karakoç, hazır, çalışmadan ve emek harcamadan para kazanma yollarından vatandaşların uzak durması gerektiğini ifade ederek, "Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Çünkü ekonomik çöküntü bazı kişilerde intihara dahi yol açabilir" dedi.

Türkiye'de son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarında binlerce insan mağdur olmaya devam ediyor. Artan dolandırıcılık olaylarına ve dolandırılan kişilerin olay sonrası yaşadıkları ruhsal çöküntülere dair Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Karakoç tavsiyelerde bulundu. Karakoç, dolandırıcılığın insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve insanların kolay, emek harcamadan ve hazır şekilde para kazanma yollarından uzak durmaları gerektiğini ifade ederek, "Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Bu nedenle onları desteklememiz gerekiyor." dedi.

"Bazı insanlar çalışmadan para kazanma peşindeler"

Prof. Dr. Sevcan Karakoç, "Dolandırılan mağdurlar ilk başta güvenlerinden dolayı dolandırılıyorlar. Bu nedenle dolandırılma olaylarından sonra karşılaştıkları şeyler ise çok büyük bir hayal kırıklığı. Güvendikleri dağlara karların yağdığı, depresyon, büyük bir ruhsal çöküntü ve aynı zamanda ciddi bir maddi kayba sebep olmuşlarsa ekonomik çöküntü bazı kişilerde intihara dahi yol açabilir. İnsanların bazıları etrafta bir sürü dolandırıcı olduğu halde neden dolandırılıyorlar? O an gerçekten de bir boşluklarına geliyor veya bazı insanlar çalışmadan para kazanma peşindeler" dedi.

"Emek harcamadan para kazanma yollarına başvurmamaları gerekiyor"

Kolay paradan uzak durulması gerektiğini ifade eden Karakoç, "Bir yanda da rahat etmek istiyorlar. Dolandırma, insanlık tarihi kadar eski bir öykü. Her zaman birkaç yılda bir tekrarlayan ciddi dolandırıcıların olduğu dönemlerden de geçtik. Kişilerin güvenilir kaynaklardan referanslı emin oldukları kurumlar ile iş birliği yapması gerekiyor. Hazır, çalışmadan ve emek harcamadan para kazanma yollarına başvurmamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Onları desteklememiz gerekiyor"

Karakoç, "Dolandırma olaylarına uğrayan kişiler bir şekilde mağdur oldular bu nedenle dolandırma olayına uğrayan kişiler zaten ekonomik ve ruhsal kayba uğradılar bu nedenle onlara destek olmamız çok önemli. Dolandırılan kişilere sırt çevirmek ve alaya almak doğru değil. Kendi düşen ağlamaz veya ne hali varsa görsün şeklinde umursamaz tavırlarımız doğru bir ruhsal destek olmaz. Bu nedenle onları desteklememiz gerekiyor" sözlerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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