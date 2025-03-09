Doğuştan Kulaksız Zeynep'in Tedavisi İçin 1.2 Milyon Lira Gerekiyor

Eskişehir'de doğuştan kulakları olmayan 6 yaşındaki Zeynep Demir'in annesi, kızının tek kulağının tedavisi için en az 1 milyon 200 bin lira gerektiğini belirtti. Maddi durumlarının kötü olduğunu söyleyen Demir, kızını tedavi ettirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Nurten Demir'in 6 yaşındaki kızı Zeynep Demir'in doğuştan sahip olduğu mikrotia asteria hastalığından dolayı iki kulağının da kepçesi yok. Cihaz yardımıyla duyabilen minik Zeynep, öğrenim gördüğü kreşte arkadaşlarının sorularıyla oldukça üzülüyor. Kızı Zeynep'i tedavi ettirmek isteyen anne Nurten Demir, araştırmaları sonucunda kızının tek kulağının kanal yolu açılması için bir doktorun 500 bin TL, bir başka doktorun ise tek kulağın kepçesi için 700 bin TL gerektiğini söylediğini belirtti. Anne Demir, "Çocuğumun başındaki cihazı çıktığında ise yüksek sesleri duyabiliyor. Cihazdan kurtulma, normal bir birey olma şansı var. Ben de kızımın bu şansı elinden alınsın istemiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR