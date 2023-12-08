Doğalgaz desteği aylık 112 ila 312 liradan 188 ila 438 liraya yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğal gaz desteği almak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. - ANKARA