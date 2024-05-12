Dodurga'da maden işçileri ücretsiz izne çıkarıldı

Çorum'un Dodurga ilçesinde bulunan Alpagut Linyit Kömür işletmelerinde çalışan 88 işçi, madende toprak kayması olduğu iddiasıyla işletme yönetimi tarafından 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı. Maden ocağında 55 kişi çalışmaya devam ederken ücretsiz izne çıkarılan 88 işçinin sendikalı olduğu ifade edildi.

Maden ocağında eylem yapan işçiler adına konuşan Hakkı Kılıç, "Kaleyi terk etmiyoruz. Sendika öcü gibi sendikalı işçi vebalı gibi görülüyor. 6 günlük bir yasal süremiz var ama biz imzalamak istemiyoruz. Eylemdeyiz. Ocakta kayma ve çökme olduğu söylendi. Tüm arkadaşlar dilekçe yazdık raporu görmek istedik. Ama bize raporu göstermekten imtina ediyorlar. 6 ay boyunca ne yiyeceğiz. Evimiz var çocuklarımız var" şeklinde konuştu. - ÇORUM