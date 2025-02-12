Diyarbakırlı Öğrenciler YKS Stresini Kar Topu Oynayarak Attı

Diyarbakır'da YKS'ye hazırlanan öğrenciler, sınav stresini kar topu oynayarak attı.

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olup her yeri beyaza bürüdü. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, molaya çıkarak kar topu oynayıp stres attı. Öğrencilerden Ramazan Altıntaş, beklenen karın bugün yağdığını söyleyerek, "Dershanedeydik baktık güzel bir kar manzarası oluşmuş. Çıktık arkadaşlarla kartopu savaşı yapalım dedik. Bayağıda iyi oldu stres attık. Hem ders, hem eğlence güzel oldu" dedi.

Alper Demir de YKS'ye hazırlandıklarını ifade ederek, "Kar sonunda geldi. Arkadaşlarla çok eğleniyoruz. Gençlerin de eğlencesi bu. Bazen kafa dağıtmak gerekiyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR