Vali Zorluoğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlarıyla bir araya gelerek esnafın sorunları ve taleplerini değerlendirip çözüm önerileri üzerinde durdu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odasına (DESOB) bağlı oda başkanları ile bir araya geldi.

Vali Zorluoğlu, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DESOB'a bağlı oda başkanlarıyla bir araya gelerek geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, birliğimize bağlı esnafın sorunları, talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü. Başkan Ebedinoğlu, önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek katılımlarından dolayı Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

